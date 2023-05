Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Ermittlungen wegen schwerem räuberischen Diebstahl, Hinweise erbeten

Durmersheim (ots)

Ein Mitarbeiter konnte am Donnerstag gegen 17:50 Uhr beobachten, wie zwei Männer den Kassenbereich an einer Selbstbezahlungskasse eines Lebensmittelmarktes in der Alois-Bastian-Straße passieren wollten, ohne die mitgeführte Ware zu bezahlen. Auf Ansprache drohte einer der Diebe dem 38-Jährigen und schlug ihm in Folge eine gestohlen Flasche auf den Kopf. Das Duo flüchtete im Anschluss mit dem restlichen Diebesgut in Höhe von etwa 10 Euro auf mitgeführten Fahrrädern. Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen wegen schwerem, räuberischem Diebstahl aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell