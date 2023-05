Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Motorradfahrer gefährdet, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Am Donnerstag fuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer auf der Fautenbacher Straße in Fahrtrichtung Fautenbach. Gegen 23 Uhr soll ein schwarzer SUV auf Höhe eines Autohauses entgegen gekommen und unvermittelt auf die Fahrbahnseite des Gegenverkehrs gefahren sein. Der Motorradlenker musste eine Gefahrenbremsung durchführen und nach rechts ausweichen um eine Kollision zu verhindern. In Folge kam er ins Schlingern und berührte den Bordstein auf der rechten Seite. Glücklicherweise konnte er einen Sturz verhindern. Nach der Beinahe-Kollision fuhr der noch unbekannte Fahrer des schwarzen Autos wieder auf seine Fahrbahnseite und setzte seine Fahrt in Richtung Stadtmitte von Achern fort. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch sind nun auf der Suche nach dem Fahrer des schwarzen Wagens, oder einem möglichen Zeugen, der hinter dem schwarzen Auto herfuhr. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

/ph

