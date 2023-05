POL-OG: Mittelbaden - Schlag gegen Kinderpornografie

Rastatt (ots) - Am Donnerstag gegen 18 Uhr fuhr eine Mercedes-Fahrerin von der Autobahnanschlussstelle Rastatt-Süd in Richtung Rastatt, als sie Ruch aus ihrem Wagen bemerkte. An der Einmündung zur Stadionstraße war der Innenraum des Wagens bereits stark verraucht, sodass die Sicht offenbar beeinträchtigt war. Die Autofahrerin kollidierte in der Folge mit einem weiteren Auto und mehreren Verkehrszeichen. Dann geriet ...

mehr