Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auto in Brand geraten

Rastatt (ots)

Am Donnerstag gegen 18 Uhr fuhr eine Mercedes-Fahrerin von der Autobahnanschlussstelle Rastatt-Süd in Richtung Rastatt, als sie Ruch aus ihrem Wagen bemerkte. An der Einmündung zur Stadionstraße war der Innenraum des Wagens bereits stark verraucht, sodass die Sicht offenbar beeinträchtigt war. Die Autofahrerin kollidierte in der Folge mit einem weiteren Auto und mehreren Verkehrszeichen. Dann geriet der Wagen offenbar sofort in Vollbrand. Die Fahrzeuglenkerin konnte noch rechtzeitig aus dem Auto aussteigen und blieb unverletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt löschten den Brand und sicherten die Brandstelle ab. Der Mercedes musste anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

