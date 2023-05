Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Arbeitsunfall mit Gabelstapler

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

In der Renchtalstraße kam es am heutigen Donnerstag zu einem Arbeitsunfall. Der Mitarbeiter einer dortigen Holzverarbeitungsfirma sei hierbei gegen 8 Uhr von einem Gabelstapler angefahren worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich der Mann leicht verletzt. Für weitere Untersuchungen wurde der Verletzte von Kräften des Rettungsdienstes in ein örtliches Klinikum gebracht. Parallel zum Rettungswagen war ferner ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

