Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, B462 - Auffahrunfall

Rastatt, B462 (ots)

An einer Ampel zur Auffahrt auf die A5 in Richtung Karlsruhe kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Citroën-Fahrerin soll gegen 19 Uhr auf den vor ihr fahrenden VW-Kombi aufgefahren sein. In diesem Zusammenhang kam es auch zu leichten Verletzungen bei den Beteiligten, weshalb ein Rettungswagen vor Ort war. Der Sachschaden beträgt insgesamt 15.000 Euro. Ein bei der 36-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von über 1,5 Promille. Zusätzlich wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Citroën-Fahrerin muss mit strafrechtliche Konsequenzen rechnen. /jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell