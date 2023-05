Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen/ Lkr. Tuttlingen) Betrunken von der Straße abgekommen (07.05.2023)

Wurmlingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 14 zwischen Wurmlingen und Rietheim einen Unfall gebaut. Der 23-jährige VW-Fahrer fuhr gegen 6 Uhr auf der B 14 von Wurmlingen kommend in den Kreisverkehr Wurmlingen/Rietheim-Weilheim ein und wollte diesen nach Rietheim wieder verlassen. Hierbei kam er von der Fahrbahn nach rechts ab und landete im Grünstreifen. Gebremst wurde er durch mehrere Gebüsche. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung des Mannes fest, woraufhin er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Den Führerschein des Autofahrers behielten die Polizisten ein. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell