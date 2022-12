Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen - Einer flüchtig - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (27.12.2022) zwei mutmaßliche Ladendiebe im Alter von 14 und 15 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, zusammen mit einem Unbekannten Waren im Wert von über 600 Euro aus einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße gestohlen zu haben. Die beiden Jugendlichen sollen gegen 18.15 Uhr, zusammen mit einem Komplizen, das Geschäft betreten und mehrere Kleidungsartikel aus der Auslage genommen haben. Anschließend entfernten sie die Sicherheitsknogos, steckten die Kleidungsstücke in ihre Jacken und passierten den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv sprach daraufhin das Trio an und brachte zwei von ihnen in ein Büro, dem dritten gelang die Flucht. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden Jugendlichen anschließend fest. Der 15-jährige polizeibekannte Jugendliche ist am Mittwoch (28.12.2022) einem Haftrichter vorgeführt worden. Der 14-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Geflüchtete soll etwa 17 Jahre alt und 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug eine graue Hose sowie eine schwarze dicke Winterjacke der Marke Champion mit weißer Aufschrift auf der Vorderseite und ein weißes Basecap. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

