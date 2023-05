Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Bundesautobahn A98) Bei Starkregen ins Schleudern geraten und gegen Leitplanken gekracht

Stockach, Bundesautobahn A98 (ots)

Am Sonntagabend ist der Fahrer eines hochwertigen BMW Alpina bei Starkregen auf der Bundesautobahn A98 im Bereich Stockach ins Schleudern geraten und mehrfach gegen die Leitplanken gekracht. Der 67-jährige BMW-Fahrer war gegen 19.40 Uhr auf der A98 in Richtung Kreuz Hegau unterwegs, als er zwischen den Autobahnanschlussstellen Stockach Ost und Stockach West aufgrund einer nicht an den starken Regen angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto verlor. Der BMW schleuderte zunächst gegen die Mittelschutzplanken, driftete dann über beide in Richtung Kreuz Hegau führenden Fahrspuren der Autobahn und prallte schließlich frontal in die Außenschutzplanken. An dem BMW entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von über 50000 Euro. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des BMWs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell