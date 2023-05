Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Widerstand geleitstet

Baden-Baden (ots)

Am Donnerstag gegen 20:30 Uhr konnte sich ein 33-Jähriger während der Fahrt in einem Linienbus nicht ausweisen und keinen gültigen Fahrschein bei der Fahrzeugkontrolle vorweisen. Er soll den Fahrscheinprüfer angegangen haben, bevor er geflüchtet sei. Nach kurzer Verfolgung durch einen Zeugen konnte er in der Du-Russel-Straße festgestellt werden. Der Mann widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen so dass er in Folge festgenommen und zur Dienststelle gebracht wurde. Verletzt wurde niemand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Bis zur Erlangung der Nüchternheit wurde er in einer Gewahrsamseinrichtung untergebracht. Er muss nun nicht nur die Rechnung für die behördliche Unterbringung begleichen, sondern sieht auch einem Strafverfahren entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell