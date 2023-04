PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Sachbeschädigung durch Feuer +++ Einbruch in Garage +++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte +++

1. Sachbeschädigung durch Feuer, Eltville am Rhein, Rheinufer, Samstag, 15.04.2023, 07:00 Uhr

Am Samstagmorgen wurde die Polizei in Eltville über eine Sachbeschädigung an einem Tisch einer festinstallierten Garnitur am Rheinufer in Kenntnis gesetzt. An dem Tisch wurde ein Brandloch festgestellt. Der entstandene Sachschaden an dem Tisch wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei in Eltville aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem bisher unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Eltville am Rhein unter der Telefonnummer 06123 / 90 90 0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Garage, Idstein, Dasbacher Weg, Samstag, 15.04.2023, 02:00 - 11:00 Uhr

In Idstein sind am Samstag bisher unbekannte Täter in die Garage eines Einfamilienhauses eingebrochen. Hierbei wurde die Blechtür aufgehebelt, welche sich im rückwärtigen Bereich der Garage befindet. Aus der Garage entwendeten die Unbekannten zwei Pedelecs im Wert von ca. 7100EUR, welche zusätzlich noch mit einem Bügelschloss zusammen gesichert waren. An der Tür entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Wie die unbekannten Täter die Pedeleces abtransportierten, ist zum jetzigen Ermittlungsstand noch unbekannt. Die Polizei in Idstein ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06126 / 93 94 0.

3. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Geisenheim, Berliner Straße 15.04.2023, 23:30 Uhr

Am späten Samstagabend wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens die Polizei verständigt, da diese von einem alkoholisierten Patienten angegriffen wurde. Bei dem Patienten handelte es sich um einen 32-jährigen Mann aus Nordhausen, welcher augenscheinlich stark alkoholisiert war. Als dieser die Polizei erblickte, begann er die Beamten mit Gegenständen zu bewerfen und zu bedrohen. Beim Herantreten an den Patienten fing dieser an nach den Beamten zu treten und versuchte diese zu beißen. Erst nachdem eine zweite Streife vor Ort eingetroffen war, gelang es den Mann festzunehmen. Er wurde zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht, wo bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Den Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung verantworten.

