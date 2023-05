Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Schutzengel für Katzenbaby

Achern, A5 (ots)

Verkehrsteilnehmer, die sich am Donnerstagmorgen auf der A5 bei Achern auf dem Weg in Richtung Norden möglicherweise über eine kurze Staubildung wunderten, haben ihren Teil dazu beigetragen, dass ein circa acht Wochen altes Katzenbaby weiterhin neugierig die Welt erkunden darf. Kurz nach 10 Uhr ereilte die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl die Nachricht, dass im Bereich des Autobahnparkplatzes "Brachfeld" ein junges Kätzchen kauernd zwischen dem linken Fahrstreifen und der Mittelleitwand liegen würde. Eine Streifenbesatzung eilte los und bremste den Verkehr herunter, um die Situation überprüfen zu können. Tatsächlich hatte ein Schutzengel die Hand über den Vierbeiner gehalten, denn auf die Beamten kam ein leicht verletztes Katzenbaby zugelaufen und ließ sich dankbar von ihren Rettern aufnehmen. Im Dienstwagen konnte das verängstigte Kätzchen beruhigt werden, bis es letztlich in die fachgerechte Obhut des Tierschutzverein Achern übergeben wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell