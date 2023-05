Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Nach kurzer Flucht erwischt

Kehl, Auenheim (ots)

Am Donnerstag gegen 1:45 Uhr ist ein 21-jähriger Opel-Fahrer den Anweisungen einer Polizeistreife sein Fahrzeug für eine Verkehrskontrolle in der Kanalstraße zu stoppen nicht nachgekommen. Der Autofahrer beschleunigte seinen Wagen und fuhr in die Kieswerkstraße, stelle das Auto ab und flüchtete fußläufig mit drei weiteren Insassen. Im Rahmen einer Fahndung konnte ein 22-Jähriger festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei wurde ein Tüte mit Betäubungsmittel aufgefunden. Im weiteren Verlauf wurden die beiden flüchtigen 22 und 23 Jahre alten Männer in einem Gebüsch eines Grundstücks in der Kieswerkstraße festgestellt. In unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs lag eine Plastiktüte mit einer geringen Menge von Amphetamin. Nach weiteren Ermittlungen konnte der Fahrzeuglenker ausfindig gemacht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

