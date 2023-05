Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Festnahme nach Pkw-Diebstahl

Rastatt, Plittersdorf (ots)

In der Zeit vom 23.05. bis zum 24.05.2023 wurde vom Hof eines Autohändlers in Rastatt ein hochwertiger Audi gestohlen. Durch die Auswertung der Videoaufzeichnung gab es einen konkreten Tatverdacht. Nachdem der Verdächtige am Donnerstagabend gegen 23 Uhr sein Wohnanwesen verließ und mit seinem Wagen wegfuhr, wurde er kurz darauf von der Polizei in Plittersdorf angehalten und kontrolliert. Bei dieser Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Rauschgiftvortest ließ den Schluss zu, dass der 54-jährige Fahrer zuvor Cannabis und Amphetamin konsumiert hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Pkw auf einem naheliegenden Parkplatz abgestellt. Der Fahrer wurde zu weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier Rastatt verbracht. Ermittlungen wegen des Pkw-Diebstahls dauern an. Der entwendete Audi und die dazugehörenden Fahrzeugschlüssel konnten sichergestellt werden. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell