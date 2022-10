POL-PPWP: Scheibe an BMW eingeschlagen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Am Samstag konnte ein betrunkener Lkw-Fahrer auf der Autobahn aus dem Verkehr gezogen werden. Durch Zeugen wurde am Nachmittag ein Lkw mit unsicherer Fahrweise auf der A6 in Richtung Kaiserslautern gemeldet. Dieser konnte an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West durch Kräfte der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern kontrolliert werden. Der Atemalkoholtest von 1,52 Promille erklärte die ...

