Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Unfall mit schweren Folgen

Gutach (ots)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntagmittag gegen 13:15 Uhr auf der L 107 zwischen Gutach und Oberprechtal. Der 45-jährige Fahrer eines Skoda überholte im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve in Richtung Landwassereck einen anderen Autofahrer und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Für den 33-jährigen Zweiradfahrer sowie seine 32-jährige Sozia kam jede Hilfe zu spät, beide verstarben noch an der Unfallstelle. Die L 107 ist aktuell noch zur Unfallaufnahme und Begutachtung durch einen Sachverständigen voll gesperrt. Die Schadenshöhe der beiden beteiligten Fahrzeuge ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell