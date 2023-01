Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, BAB 6: Alkoholisierter Passat-Fahrer verursacht Unfall mit 65.000 EUR Schaden

Wiesloch, BAB 6 (ots)

Am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr kam es auf der Autobahn A6 auf der Höhe Dielheim mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 38-jähriger Fahrer eines VW Passat gerät dabei gegen die linke Betonleitplanke, bei der anschließenden Ausweichbewegung nach rechts kollidiert er mit einem Peugeot auf der mittleren Spur. Im Anschluss fährt er nochmals in die Betonleitplanke nach links und nach der Überquerung aller drei Fahrbahnen gegen die rechte Leitplanke. Dabei reist das rechte Vorderrad des Passats ab, worüber dann schließlich ein anderer Pkw fährt und dabei beschädigt wird. Der Fahrer des Passats fährt anschließend weiter, kommt jedoch vermutlich auf Grund des fehlenden Rades nach weiteren 800 Metern zum Stehen. Im Kontakt mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten konnten beim Passat-Fahrer neben einer angetrunkenen Flasche Alkoholika im Fußraum des Fahrzeugs weitere deutliche Anzeichen auf eine Alkoholisierung des Verunfallten bemerkt werden, weshalb dieser die Beamten auf die Dienststelle zu einer Blutentnahme begleiten musste. Die 28-jährige Fahrerin des Peugeot wurde bei dem Unfall leicht verletzt und an den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 65.000 EUR. Während der Unfallaufnahme waren zeitweise zwei der drei Fahrstreifen der A6 durch die gesperrt. Der 38-jährige Unfallverursacher sieht sich jetzt unter anderem einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Trunkenheit gegenüber.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell