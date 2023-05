POL-OG: Mühlenbach - Motorradunfall

Kehl (ots) - Ein in Brand geratener Kochtopf rief am Montagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 18:20 Uhr kam es aufgrund eines auf dem Herd stehenden Topfes mit Fett in einem Wohnhaus in der Beethofenstraße zu einem Küchenbrand. Die Feuerwehr Kehl konnte das Feuer zügig löschen. Durch die Flammen wurde glücklicherweise niemand verletzt, jedoch musste eine Bewohnerin kurzzeitig durch den ...

