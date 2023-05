Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nentershausen. Schwerpunktkontrollen Alkohol und Drogen

Nentershausen (ots)

Die Polizeiinspektion Montabaur führte am 23. Mai in der Zeit zwischen 15-22 Uhr Schwerpunktkontrollen zum Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Die Kontrollstelle wurde im Bereich L 318 bei Nentershausen eingerichtet und zahlreiche Verstöße festgestellt. Es wurden 85 Fahrzeuge kontrolliert. Für sechs Fahrzeugführer endete die Fahrt an der Kontrollstelle. Fünf Fahrzeugführer standen unter Drogeneinfluss und einer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Insgesamt wurden 7 Strafanzeigen, 12 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen, 5 Verwarnungen ausgesprochen und 25 Mängelberichte erstellt. Weiterhin mussten 5 Blutentnahmen und eine erkennungsdienstliche Maßnahme durchgeführt werden.

