POL-PDMT: Neuhäusel. Sachbeschädigung durch Graffiti

Steinebach an der Wied (ots) - In der Nacht von Sonntag, 21.05.2023, auf Montag, 22.05.2023, wurde von einem Grundstück in der Hachenburger Straße in Steinebach an der Wied ein Holzkohlegrill entwendet. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle PI Hachenburg Telefon: 02662-9558-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur Pressemeldungen der Polizei ...

