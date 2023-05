Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Wahlrod (ots)

Am Montagmorgen, kurz nach 08:00 Uhr, befuhr ein weißer LKW mit Plane die B 8 von Wahlrod in Richtung Gieleroth. Der LKW überholte einen Radfahrer und missachtete dabei den entgegenkommenden PKW, der die B 8 aus Richtung Gieleroth kommend in Richtung Wahlrod befuhr. Der PKW musste ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem LKW zu vermeiden. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde beschädigt. Der Fahrer des LKW`s setzte seien Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu dem LKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (Tel.: 02662 95580 oder E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

