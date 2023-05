POL-PDMT: Einstellungswerbung auf dem Maimarkt in Heiligenroth

Hachenburg (ots) - Am 21.05.2023 gegen 04:00 Uhr wurde am Neumarkt in Hachenburg eine 50-jährige Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass sie stark alkoholisiert ist. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9%. Gegen 05:00 Uhr wurde im Gerberweg ein Verkehrsunfall gemeldet. Es stellte sich heraus, dass ein 22-jähriger sich zunächst im alkoholisierten Zustand ...

mehr