Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Sachbeschädigung an parkendem Fahrzeug

Westerburg (ots)

Am Sonntag, dem 21.05.2023, im Tatzeitraum von 17:45 Uhr bis 18:45 Uhr wurde ein parkender, schwarzer PKW VW Touareg in der Bergstraße in Westerburg beschädigt. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Westerburg unter der Tel. 02663/98050 oder per Email an piwesterburg@polizei.rlp.de zu melden.

