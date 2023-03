Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Staubsaugerautomat aufgebrochen

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag (13.03.2023) einen Staubsaugerautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hagener Straße auf. Aus dem Inneren wurde das befindliche Bargeld entwendet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

