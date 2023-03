POL-OE: Abfallcontainer komplett abgebrannt

Lennestadt (ots) - Ein bislang unbekannter Täter betrat am Sonntag (12.03.2023) um 19:50 Uhr während der Öffnungszeit einen Döner-Imbiss in der Kölner Straße. In einem unbeobachteten Moment griff der Mann über den Tresen und nahm die dortige Registrierkasse an sich. Anschließend nahm er aus der Kasse die Tageseinnahmen im mittleren dreistelligen Eurobereich an sich. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte ...

mehr