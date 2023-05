Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verschmutzung des Skateparks durch Öl - Zeugen gesucht!

Hahnstätten (ots)

Am 19.05.2023, gegen 15:30 Uhr, wurden Jugendliche auf einen großen Ölfleck auf dem Skatepark in Hahnstätten aufmerksam. Augenscheinlich hat eine unbekannte Person 5 Liter Motoröl auf dem Sportgelände zwischen Kindergarten und Realschule Plus entleert. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

