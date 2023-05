Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines Holzkohlegrills

Steinebach an der Wied (ots)

In der Nacht von Sonntag, 21.05.2023, auf Montag, 22.05.2023, wurde von einem Grundstück in der Hachenburger Straße in Steinebach an der Wied ein Holzkohlegrill entwendet. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580

