Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg- Zeugen gesucht! Sachbeschädigung an Wegweiser

Hachenburg (ots)

Am 19.05.2023 wurde eine Sachbeschädigung am Wegweiser des "Löwenbads" bei der Rundsporthalle in der Lohmühle, Einmündung zum Gehlerter Weg, festgestellt. Der Wegweiser wurde vermutlich durch einen Tritt/ Einschlag durch den/die unbekannten Täter beschädigt.

Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer 02662 95580 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell