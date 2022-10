Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeieinsatz in Siebeldingen

Siebeldingen (ots)

Am Montag, 24.10.2022, kam es in den Morgenstunden zu einem Polizeieinsatz mit Spezialeinheiten in der Weinstraße in 76833 Siebeldingen. Dabei sollte ein Anwohner anlässlich eines Vorladungstermins dem Amtsgericht Landau zwangsweise vorgeführt werden. Die Maßnahme konnte wie geplant durchgeführt werden. Beim Betreten des Anwesens ergaben sich zudem Hinweise auf Verstöße gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchungsmaßnahme konnten einige Hanfpflanzen, Waffen sowie Munition aufgefunden werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Landau dauern an.

