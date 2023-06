Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Pedelec-Fahrerin stürzt und wird verletzt - Rettungsdienst im Einsatz

Freiburg (ots)

Am 31.05.2023, gegen 09:30 Uhr befuhr eine 26-jährige Pedelec-Fahrerin die abschüssige Sebastian-Kneipp-Straße in St. Blasien. Im Bereich einer Baustelle kam sie aus nicht bekannten Gründen zu Fall und verletzte sich an den den Armen und Beinen und im Gesicht. Durch den Rettungsdienst wurde die Frau ins Krankenhaus gebraucht. Sie trug beim Sturz keinen Helm.

