Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mehrere Taschendiebstähle durch Rollerfahrer - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Freiburg (ots)

Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen hat die Polizei nach mehreren Taschendiebstählen im Freiburger Stadtgebiet am 01.06.2023.

Die zwei 17-Jährigen stehen in Verdacht, sich zwischen 6 und 8.30 Uhr auf einem Roller fahrend mehreren Radfahrern angenähert und anschließend Taschen und Rucksäcke aus dem Fahrradkorb oder dem Fahrradanhänger entwendet zu haben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind bislang mindestens vier Taten bekannt geworden, die sich alle im genannten Zeitraum im Stadtgebiet ereignet haben, unter anderem im Bereich Seepark, auf einem Radweg in Haslach, bei der Gaskugel in Betzenhausen sowie in der Nähe des Mundenhofes.

In mindestens einem bekanntgewordenen Fall stürzte eine Fahrradfahrerin, als sie ihre Tasche festhielt, um die Wegnahme zu verhindern. In einem anderen Fall wurde eine Radfahrerin so sehr bedrängt, dass sie ebenfalls mit dem Rad stürzte und sich dabei verletzte. Beide Radfahrerinnen mussten ärztlich behandelt werden.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige gegen 8.30 Uhr auf dem Dreisamradweg unterhalb der Güterbahnbrücke vorläufig festgenommen werden. Sie waren mit einem Roller unterwegs und führten mutmaßliches Diebesgut mit sich. Gegen beide Tatverdächtigen, die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind, wird nun ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

