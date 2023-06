Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Gelber Sack entzündet sich, Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

March-Buchheim - Vermutlich direkte Sonneneinstrahlung sorgte am Dienstag 30.05.2023 gegen 17:15 Uhr dafür, dass ein auf einem Balkon eines Wohnhauses in der Adolf-Rombach-Straße abgelegter, gefüllter gelber Sack in Brand geriet. Noch bevor die Freiwillige Feuerwehr March eintraf, gelang es einem Hausbewohner sowie zwei weiteren Männern das Feuer zu löschen. Eine Holzvertäfelung am Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Das Wohnungsinnere blieb unversehrt. Vorsorglich waren der DRK-Ortsverein und ein Notarzt alarmiert worden, verletzt wurde glücklicherweise aber niemand.

