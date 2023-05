Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus

Neustrelitz (ots)

Am 11.05.2023 gegen 12:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE mitgeteilt, dass es einen Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dr. Schwentner-Straße in 17235 Neustrelitz gibt.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz waren 35 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und Neustrelitz und Altstrelitz vor Ort, die das Feuer schnell löschen konnten. Zur Sicherheit wurden aber die Bewohner des betroffenen Hausaufganges sowie des Nachbaraufganges evakuiert. In der betroffenen Wohnung befand sich niemand. Es wurden keine Personen verletzt.

Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Wohnung unterhalb der betroffenen Wohnung hat einen kleinen Wasserschaden durch das Löschwasser erlitten, ist aber weiter bewohnbar. Der Schaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einem technischen Defekt an einer Steckdose, an welcher sich mehrere Ladegeräte befanden. Derzeit sind die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg vor Ort, um weitere Ermittlungen zur Brandursache durchzuführen. Bei Vorliegen neuer Informationen wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell