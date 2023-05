Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in zwei Geschäftsgebäude

Waren (ots)

In der Nacht vom 09.05.2023 bis zum 10.05.2023 ist es in 17192 Waren zu zwei Einbruchsdiebstählen in Geschäftsräumen gekommen.

Im ersten Fall haben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem dreistöckigen Gebäude in der Kiezstraße verschafft und anschließend im Inneren mehrere Türen zu verschiedenen Organisationen und Vereinen gewaltsam aufgebrochen. Die Täter haben im Anschluss die Räumlichkeiten samt Mobiliar durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 5.000 Euro.

Im zweiten Fall sind bislang unbekannte Täter in eine Rechtsanwaltskanzlei in der Richterstraße in Waren eingebrochen. Auch im Inneren des Gebäudes wurde eine weitere Tür gewaltsam geöffnet und anschließend sämtliches Mobiliar in verschiedenen Räumlichkeiten durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde auch hier nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren in beiden Fällen zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Kiezstraße und Richterstraße wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell