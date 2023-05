Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Brandursache zum Brand eines Einfamilienhauses in Philippshof

Malchin (ots)

Wie bereits berichtet wurde (siehe unten angefügte Pressemitteilung), kam es am Abend des 10.05.2023 gegen 19:15 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Philippshof, so dass das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren bereits am gestrigen Abend vor Ort im Einsatz. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde der Einsatz eines Brandursachenermittlers für den 11.05.2023 angeordnet.

Der Brandursachenermittler war am heutigen Vormittag im Einsatz und konnte feststellen, dass es sich um eine technische Ursache handelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein technischer Defekt eines in der Veranda stehenden Kühlschrankes ursächlich für den Brandausbruch.

Erstmeldung:

Die Kriminalpolizei ermittelt gegenwärtig wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Philippshof. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am 10.05.2023, gegen 19:15 Uhr zu einem gemeinsamen Einsatz der Einsatzkräfte der Polizei Malchin sowie Feuerwehr und Rettungskräften aufgrund des in Brand geratenen Einfamilienhauses. Nach ersten Erkenntnissen geriet die Veranda des Wohnhauses aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Im Verlauf der Brandentwicklung griffen die Flammen auf das Wohnhaus über.

Trotz des sofortigen Einsatzes diverser örtlicher Feuerwehren konnte die Bewohnbarkeit des Wohnhauses nicht gewährleistet bleiben. Die Bewohner verließen rechtzeitig das Wohnhaus, sodass alle Personen unverletzt blieben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erhält die Kriminalpolizei zur Ermittlung der vorläufigen Brandursache Unterstützung durch einen Brandsachverständigen, der den Brandort am 11.05.2023 begutachten wird. Das Ergebnis hierzu bleibt abzuwarten. Der gegenwärtige Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 80.000EUR.

Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zur möglichen Brandentstehung machen können. Hinweise können an das Polizeirevier Malchin (Tel. 039942310), jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

