Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Rotes Mofa vor Bistro entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 31.05.2023, 20.30 Uhr bis Donnerstag, 01.06.2023, 05.30 Uhr, wurde in Stetten ein rotes Mofa der Marke Bejing entwendet. Das Mofa stand auf dem Parkplatz eines Bistros in der Basler Straße / Einmündung Tullastraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Lörrach bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

