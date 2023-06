POL-FR: Weil am Rhein: Kurioser Unfall auf Parkplatz in der Colmarer Straße

Freiburg (ots) - Eine 24-jährige Audi-Fahrerin zeigte beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen an, dass sie am Mittwoch, 31.05.2023, zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr auf der B500 in Höhe Eschbach in Fahrtrichtung Waldshut von einem dunklen Ford Focus mit WT-Kennzeichen überholt worden sei. Beim Wiedereinscheren habe der Ford-Fahrer sie von der Fahrbahn abgedrängt. Nur ...

