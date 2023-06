Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: In Lkw-Notfallspur abgedrängt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Eine 24-jährige Audi-Fahrerin zeigte beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen an, dass sie am Mittwoch, 31.05.2023, zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr auf der B500 in Höhe Eschbach in Fahrtrichtung Waldshut von einem dunklen Ford Focus mit WT-Kennzeichen überholt worden sei. Beim Wiedereinscheren habe der Ford-Fahrer sie von der Fahrbahn abgedrängt. Nur durch Ausweichen in die Notfallspur für Lkws habe sie einen Unfall verhindern könnten. Dank des Kiesbetts der Notfallspur kam es nur zu einem geringen Sachschaden. Allerdings war ein Abschleppdienst erforderlich, um das Fahrzeug wieder auf die Straße zu setzen. Zeugen werden gebeten, das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/8316-0 zu kontaktieren.

