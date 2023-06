Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Laut Aussage eines Zeugen, kam es am Dienstag, 30.05.2023, gegen 17:30 Uhr auf dem Teilstück der A 98 in Höhe Lauchringen zu einem gefährlichen und verkehrswidrigen Überholmanöver eines silberfarbenen Volvos mit WT-Kennzeichen. Er soll in Fahrtrichtung Wutöschingen-Horheim, obwohl in seiner Richtung zweispurig, mehrere Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn überholt haben. Nur durch starkes Abbremsen und einem Ausweichmanöver habe ein in Fahrtrichtung Tiengen fahrender Fahrzeuglenker eine Kollision verhindern können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Telefon: 07751/8316-0) bittet Verkehrsteilnehmer, die Hinweise zum besagten Volvo-Fahrer geben können, oder selber gefährdet wurden, sich zu melden.

