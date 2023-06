POL-FR: A5, Karlsruhe Richtung Basel, Betrunkener Autofahrer auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Einen 23-Jährigen vermutlich mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt haben soll ein bislang unbekannter Täter am 30.05.2023 gegen 23.25 Uhr beim Platz der Alten Synagoge in Freiburg. Der Geschädigte erlitt Verletzungen an Kopf und Oberschenkel und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus ...

