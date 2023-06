Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahrerflucht mit erheblichem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Der Fahrer eines größeren schwarzen Fahrzeugs prallte am Dienstag, 30.06.2023, gegen 16:45 Uhr auf dem Parkplatz der Minigolfanlage in Waldshut gegen einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Der Unfallverursacher wurde beobachtet, wie er anschließend seine Fahrzeugteile einsammelte und davonfuhr. Der Schaden an dem geparkten Mercedes dürfte rund 7000 Euro betragen. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter der Telefonnummer 07751/8316-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell