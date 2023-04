PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Haus in Selters brennt wieder +++ Bei Unfall schwer verletzt +++ Hund lässt Rettungskräfte nicht zu Verletztem +++ LKW brennt +++

1. Haus in Selters brennt wieder,

Selters, Klosterstraße, Mittwoch, 19.04.2023, 12:50 Uhr

(wie) In Selters kam es am Mittwoch zum wiederholten Male zu einem Brand in einem Wohnhaus. Nachdem zuletzt am Dienstag ein Brand in dem teils leerstehenden Haus gelöscht werden musste, wurden Polizei und Feuerwehr am Mittwochmittag wieder in die Klosterstraße gerufen. Zunächst hatte eine Zeugin beobachtet, wie ein Mann Fenster an dem Gebäude eingeschlagen hatte und so in das Haus eingedrungen war. Als kurz darauf eine Polizeistreife an dem Mehrfamilienhaus eintraf, konnte Qualm im Bereich des Dachs gesehen und typisches Feuerknistern vernommen werden. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert. Im zweiten Obergeschoss endeckten die Beamten einen Mann, der Kleidungsstücke auf die Straße warf. Da bereits Qualm aus dem geöffneten Fenster drang, versuchten die Polizisten den Mann zum Stehenbleiben am Fenster zu bewegen. Dies gelang allerdings nicht, der Eindringling ging immer wieder in den Raum zurück und warf noch mehr Gegenstände aus dem Fenster. Da sich offensichtlich ein Feuer im Haus ausbreitete, wurden die Anwohner der umliegenden Häuser evakuiert. Die Feuerwehr rettete den Mann mit der Drehleiter aus dem brennenden Haus. Der 28-Jährige wurde von der Polizei festgenommen und vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Feuerwehren aus Niederselters, Haintchen, Münster und Eisenbach bekämpften die Flammen und konnten das Feuer am Nachmittag schließlich löschen. Am Haus und den beiden benachbarten Gebäuden entstand ein Sachschaden von mindestens 250.000 EUR. Das Haus ist nach dem Brand nun komplett unbewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Bei Unfall schwer verletzt,

Löhnberg, Landesstraße 3044, Mittwoch, 19.04.2023, 17:45 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall bei Löhnberg schwer verletzt. Die 66-Jährige befuhr mit einem Seat die L 3044 von Löhnberg in Richtung Obershausen. In einer leichten Linkskurve kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen einen Busch in der Böschung. Anschließend kippte der Pkw auf die Fahrerseite. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Angehörige kümmerten sich um die Abschleppung des Autos. Den Sachschaden schätz die Polizei auf circa 7.000 EUR.

3. Hund beschützt verletztes Herrchen,

Mengerskirchen, Löhnbergstraße, Mittwoch, 19.04.2023, 11:20 Uhr

(wie) Einem verletzten Mann in Mengerskirchen konnten Einsatzkräfte am Mittwoch erst helfen, als der Hund vom Sohn des Verletzten weggeholt worden war. Der 86-Jährige war auf dem Radweg hinter der Kläranlage Dillhausen mit seinem Hund unterwegs und dort zu Fall gekommen. Hierbei hatte sich der Mann verletzt. Ein Radfahrer, der den Mann kurz zuvor passiert hatte, verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Der Hund verteidigte sein Herrchen und ließ weder den Radfahrer noch die Rettungssanitäter an den Mann heran. Eine Streife der Polizei fuhr zur Wohnanschrift des Verletzten und verständigte dort dessen Sohn. Dieser fuhr mit den Beamten zur Unfallstelle und konnte den Hund an sich nehmen. Anschließend konnte der Gestürzte medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

4. LKW brennt,

Hünfelden.Kirberg, Limburger Straße, Donnerstag, 20.04.2023, 05:50 Uhr

(wie) Am frühen Donnerstagmorgen geriet das Führerhaus eines LKW in Kirberg in Brand. Ein Lkw-Fahrer hatte sein Gefährt in der Limburger Straße abgestellt und wollte ein Kabel im Armaturenbrett einstecken. Hierbei kam es offenbar zu einem technischen Defekt und das Armaturenbrett fing Feuer. Da sich der Brand im Führerhaus ausbreitete, verständigte der Mann die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen und ein weiteres Übergreifen auf den Lkw verhindern. Hierbei wurde auch Löschschaum eingesetzt, der anschließend wieder entfernt werden musste. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

