PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Motorroller gestohlen +++ Auto beschädigt und Kennzeichen gestohlen +++ Raser gestoppt +++ Vandalismus an Kirche +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Motorroller gestohlen,

Weilburg, Lortzingstraße, Sonntag, 16.04.2023, 23:00 Uhr bis Montag, 17.04.2023, 06:40 Uhr

(wie) In Weilburg wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag drei Motorroller von einem Grundstück gestohlen, die Täter ließen sie beschädigt in der Nähe zurück. Ein 55-Jähriger bemerkte am frühen Montagmorgen, dass drei Motorroller, die er am Abend zuvor noch an seiner Wohnung in der Lortzingstraße gesehen hatte, verschwunden waren. Alle drei Roller konnte der Mann in der Nähe, rund um einen Kindergarten liegend, entdecken. Offenbar hatten Unbekannte die Motorroller gestohlen, die Lenkradschlösser überwunden und dabei stark beschädigt. Anschließend ließen die Täter die beschädigten Fahrzeuge einfach liegen. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. Die Motorroller wurden zurück zur Wohnung des 55-Jährigen gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Auto beschädigt und Kennzeichen gestohlen, Dornburg-Frickhofen, Marktstraße, Sonntag, 16.04.2023, 19:30 Uhr bis Montag, 17.04.2023, 10:20 Uhr

(wie) Ein Nissan wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in Frickhofen zerkratzt und die Kennzeichen davon gestohlen. Ein 51-Jähriger hatte den Nissan am Sonntag in der Marktstraße abgestellt. Als er am Montagvormittag zu dem Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte über Nacht die Kennzeichenschilder abgerissen und gestohlen hatten. Außerdem war die komplette Fahrerseite des Pkw zerkratzt worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 1.000 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

3. Heizkörper und Metall gestohlen,

Villmar-Aumenau, Bogengasse, Montag, 17.04.2023, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) In Aumenau haben Unbekannte am Montagnachmittag eine ausgebaute Heizung und Kupferrohre aus dem Hof eines Hauses gestohlen. Während eines Heizungstausches in einem Wohnhaus in der Bogengasse wurden die ausgebauten Teile im Hof des Grundstücks abgestellt. Obwohl das Hoftor geschlossen war, verschafften sich zwei Täter Zugang zu dem Hof und entwendeten die Teile. Der alte Heizkörper, der Kessel und weitere Kupferrohre wurden in einen weinroten Transporter mit ausländischen Kennzeichen verladen. Wie ein Zeuge beobachten konnte, flohen die Diebe daraufhin mit dem Transporter. Ein Täter soll circa 180 cm groß, schlank und circa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte einen dunklen Teint und war mit einer roten Kapuzenjacke bekleidet. Der andere Dieb soll circa 40 Jahre alt, kräftig und circa 180 cm groß gewesen sein. Auch er hatte einen dunklen Teint und dunkle, leicht gelockte Haare. Die Polizei in Weilburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

4. Raser gestoppt,

Limburg, Bundesstraße 8, Montag, 17.04.2023, 23:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei bei Limburg einen Raser auf der B 8 gestoppt. Einer Streife kam auf der Bundesstraße ein erheblich zu schnell fahrender schwarzer Skoda entgegen. Die Beamten wendeten den Streifenwagen und nahmen die Verfolgung auf. Zwischen dem Parkplatz Hammerberg und dem Ortseingang Lindenholzhausen beschleunigte der Skoda bis auf über 150 km/h, obwohl die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort mit 70 km/h eindeutig beschildert ist. Hierbei überholte der Fahrer des Skoda auch trotz durchgezogener Mittellinie und Überholverbotes. In der Kreuzung B 8/ L 3448 wurde ein weiterer Pkw überholt, hierbei nutzte der Skodafahrer trotz Gegenverkehr die Sperrfläche und einen Abbiegestreifen. Nach dem Ortseingang Lindenholzhausen betrug die Geschwindigkeit immer noch über 100 km/h, dort wurde der Raser schließlich gestoppt und kontrolliert. Am Steuer des Skoda saß ein 19-Jähriger Führerscheinneuling in der Probezeit. Gegen ihn wird nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt, die Führerscheinstelle wurde informiert. Die Polizei nimmt Hinweise und Zeugenaussagen von Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

5. Vandalismus an Kirche,

Dornburg-Langendernbach, Kirchstraße, Donnerstag, 16.03.2023 bis Samstag, 15.04.2023

(wie) Innerhalb des letzten Monats haben unbekannte Vandalen an einer Kirche in Langendernbach gewütet und Sachschaden verursacht. Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte über einen Zeitraum von mehreren Wochen in der Kirchstraße, auf dem Gelände der dortigen Kirche, Pflastersteine herausgerissen, Schildpfosten umgebogen und eine Madonnenstatue von einem Sockel gestoßen. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert worden. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell