POL-LM: Fahndungsrücknahme, 15-jähriges Mädchen nicht mehr vermisst

Limburg (ots) - +++ Verkäuferin mit Schnapsflasche attackiert+++Trunkenheitsfahrt+++Rauchentwicklung in Seniorenwohnanlage+++ 1.Verkäuferin mit Schnapsflasche attackiert Hospitalstraße in 65549 Limburg 14.04.2023, 20:30 Uhr Am gestrigen Freitag, gegen 20:30 Uhr, hielt sich ein 49-jähriger Mann aus Limburg in einem Einkaufsmarkt in der Limburger Hospitalstraße auf. ...

mehr