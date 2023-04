PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 50.04.2023

Limburg (ots)

+++ Verkäuferin mit Schnapsflasche attackiert+++Trunkenheitsfahrt+++Rauchentwicklung in Seniorenwohnanlage+++

1.Verkäuferin mit Schnapsflasche attackiert Hospitalstraße in 65549 Limburg 14.04.2023, 20:30 Uhr

Am gestrigen Freitag, gegen 20:30 Uhr, hielt sich ein 49-jähriger Mann aus Limburg in einem Einkaufsmarkt in der Limburger Hospitalstraße auf. Da aufgrund diverser Vorfälle in der Vergangenheit ein Hausverbot gegen den Mann bestand, wurde er von einer im Markt anwesenden Verkäuferin angesprochen und aufgefordert den Markt wieder zu verlassen. Anstatt der Aufforderung nachzukommen, ergriff der Mann eine Schnapsflasche und schlug hiermit nach der Verkäuferin. Die Frau wurde hierbei im Kopfbereich getroffen und leicht verletzt.

Gegen den Mann wird aufgrund des Vorfalls nun wegen diverser Straftaten ermittelt.

2.Trunkenheitsfahrt

Bahnhofstraße in 65589 Hadamar-Oberzeuzheim 15.04.2023, 00:40 Uhr

Eine Streife der Polizeistation in Limburg konnte am Samstag gegen 00:42 Uhr beobachten, wie der Fahrer eines Pkw Ssangyong das Rotlicht einer Ampel in der Bahnhofstraße in Oberzeuzheim missachtete. Bei der sich anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 35-jähriger Mann aus Hadamar, deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

3.Rauchentwicklung in Seniorenwohnanlage Schulstraße in 65604 Elz 15.04.2023, 09:20 Uhr

In einer Seniorenwohnanlage in der Schulstraße in Elz kam es am Samstag um 09:20 Uhr zu einer Rauchentwicklung, sodass vorsorglich mehrere Feuerwehren an die Einsatzstelle eilten. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es im Keller, in einem Lagerraum für Schmutzwäsche, zu einem Defekt an einer Lüftungsanlage gekommen war. Der hierdurch entstandene Rauch hatte über einen Wäscheschacht auch in die oberen Stockwerke ziehen können. Eine weitere Rauchentwicklung an dem defekten Gerät konnte durch die Feuerwehr rasch unterbunden werden. Nachdem die betroffenen Räumlichkeiten gelüftet worden waren, konnte die Feuerwehr ihren Einsatz wieder beenden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell