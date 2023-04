POL-LM: "ROADPOL - Speedmarathon" - europaweiter Verkehrsaktionstag auch in Hessen

Limburg (ots) - Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Trickdiebe machen Beute, Runkel, Im Langgarten, Donnerstag, 13.04.2023, 15:30 Uhr (wie) In Runkel haben Trickdiebe am Donnerstagnachmittag Schmuck aus einer Wohnung entwendet. Das Diebespaar hatte eine Seniorin in einem Supermarkt beim ...

