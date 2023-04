Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Unfallflucht mit Zeugenaufruf; Unfall unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfallflucht in Nordenham / Zeugenaufruf:

In der Zeit von Freitag, 14.04.2023, 17:00 Uhr bis Samstag 15.04.2023, 10:30 Uhr, kam es in der Viktoriastraße in Nordenham zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter Honda Civic an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca.1500,- Euro. Wer Hinweise auf den oder die Unfallverursacher/in geben kann, wird gebeten, die Polizei in Nordenham unter 04731/9981-0 zu kontaktieren.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Jade:

Am Samstag, den 15.04.2023 kam es gegen 20:15 Uhr in Jade, in der Mentzhauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 44-jährige Nordenhamer kam hier mit seinem Fahrzeug alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Vor Ort stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,39 Promille. Daraufhin wurden dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun aufgrund der Straßenverkehrsgefährdung vor Gericht verantworten müssen.

Der Sachschaden beträgt ca. 5000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell