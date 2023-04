Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Verkehrsunfälle im Landkreis; Farbschmierereien in Ahlhorn

Wildeshausen: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 14.04.2023, 09:02 Uhr, befährt eine 89-Jährige aus Wildeshausen mit ihrem PKW die Glaner Straße in Richtung Huntlosen. In Höhe einer Hofzufahrt bremst ein vorausfahrender 49 Jahre alter PKW-Fahrer aus Großenkneten sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Dies wird durch die 89-jährige Wildeshauserin zu spät erkannt, woraufhin sie nahezu ungebremst auffährt. Bei dem Auffahrunfall wird die Wildeshauserin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt ca. 6000,- Euro.

Dötlingen: PKW Fahrer verursacht Unfall unter dem Einfluss von Drogen

Am 14.04.2023, 12:39 Uhr, befährt ein 20 Jahre alter PKW-Fahrer aus Dötlingen in Neerstedt die Hauptstraße aus Richtung Aschenstedt kommend. In Höhe der Einmündungen Geveshauser Höhe / Am Sportplatz gerät er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einer Straßenlaterne. Durch den Anprall wird der 20-Jährige leicht verletzt. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme erhärtet sich der Verdacht einer Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein Drogenvortest reagiert positiv auf Kokain. Dem PKW Fahrer wird im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wird beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf 6500,- Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Großenkneten: Erneute Farbschmierereien in Ahlhorn - Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom 10.04.2023 bis zum 14.04.2023 beschmieren unbekannte Personen ein Wartehäuschen an der Wildeshauser Straße, Ahlhorn, in Höhe der Landessparkasse zu Oldenburg. Bereits an den Ostertagen ist es vermehrt zu Sachbeschädigungen und Farbschmierereien im Ortskern von Ahlhorn gekommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Hude: Eine leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall in Hude

Ein 62-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hude beabsichtigt am 14.04.2023 gegen 10:55 Uhr vom Gelände einer Tankstelle nach links auf die Straße "Auf der Nordheide" einzufahren. Dabei übersieht er den von links kommenden PKW eines 74-jährigen Huders, wodurch es zur Kollision kommt. Bei dem Zusammenstoß wird der 74-jährige Huder leicht verletzt. Zudem sind beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt circa 8000,- Euro.

