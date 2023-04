Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Möglicher Betrug in Harpstedt +++ Warnhinweis +++ Suche nach Geschädigten

Delmenhorst (ots)

Zwei junge Männer aus Bremen stehen unter Verdacht, am Donnerstag, 13. April 2023, einen Betrug in Harpstedt begangen zu haben.

Die beiden 18-Jährigen haben gegen 13:55 Uhr in einem Supermarkt in der Wildeshauser Straße eine Guthaben-Karte im Wert von 15 Euro gekauft und sich dabei noch 200 Euro vom Konto auszahlen lassen. Den fälligen Betrag zahlten sie mit einer digitalen Kopie einer EC-Karte, die auf einem ihrer Smartphones hinterlegt war. Weil sich Betrugsversuche mit diesen digitalen Kopien in letzter Zeit häuften, sollten sie noch vor Ort angesprochen werden. Sie flüchteten aber vom Parkplatz. In der Nähe des Supermarkets konnten sie von der Polizei kontrolliert werden. Zu den Vorwürfen äußerten sie sich nicht.

Es besteht der Verdacht, dass die Zugangsdaten zum Online-Banking von noch unbekannten Personen erlangt wurden. Das erfolgt beispielsweise durch Anrufe oder Emails von Betrügern, die sich als Bankmitarbeiter ausgeben und den späteren Geschädigten vorspielen, dass Unstimmigkeiten mit dem Konto bestehen. So sollen die angerufenen Personen dazu gebracht werden, ihre Zugangsdaten für das Online-Banking preiszugeben. Durch die weitere Angabe von Transaktionsnummern können digitale Kopien ihrer EC-Karten auf fremden Smartphones hinterlegt werden.

Banken weisen darauf hin, dass die persönlichen Identifikationsnummern (PIN) und Transaktionsnummern (TAN) geheim zu halten sind und niemandem, auch nicht angeblichen Angehörigen der Banken, bekanntgegeben werden sollten. Kontobewegungen sollten zudem regelmäßig kontrolliert werden. Werden Abbuchungen durch Betrüger festgestellt, so ist die eigene Bank unverzüglich zu informieren und eine Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten.

Im aktuellen Fall bittet die Polizei Wildeshausen genau darum. Wer auf seinem Konto unrechtmäßige Zahlungen feststellen sollte, die am Donnerstag, 13. April 2023, zwischen 13:55 und 14:00 Uhr, in dem Supermarkt in Harpstedt vorgenommen wurden, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 zu melden.

