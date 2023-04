Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden durch Diebstahl aus Pkw +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist bei einem Einbruch in einen Pkw in der Fridtjof-Nansen-Straße in Delmenhorst entstanden. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.

In der Zeit von Donnerstag, 13. April 2023, 19:30 Uhr, bis Freitag, 14. April 2023, 01:00 Uhr, schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines BMW ein, der in der Fridtjof-Nansen-Straße, Höhe Amundsenstraße, geparkt war. Anschließend demontierten und entwendeten sie das Lenkrad, den Bordcomputer und das Multimediasystem. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

Wer in der Nacht verdächtige Personen gesehen oder Geräusche gehört hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

